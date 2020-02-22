Advertisements الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي السبت 22/فبراير/2020 - 08:24 م Advertisements محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك "مسرطنة".. أخصائي تغذية علاجية يحذر من علب الصلصة الصفيح (فيديو) منذ أقل من ساعتين تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري منذ ساعتين و 50 دقيقة عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك منذ حوالي 6 ساعات الكشف عن جنسية حكم القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري منذ ساعة و 7 دقيقة تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر منذ حوالي 8 ساعات ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد «سوبر هاتريك» ميسي ضد إيبار منذ أقل من ساعتين جوارديولا يحسم مصير سترلينج.. ويتجاهل ليفربول بسبب ريال مدريد وبرشلونة منذ نصف ساعة حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي منذ حوالي 5 ساعات عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري منذ ساعة عاجل.. فرمان ناري من فايلر قبل موقعة صن داونز منذ أقل من ساعتين تعليق مثير من صفقة برشلونة الجديدة بعد أول مشاركة في الليجا منذ ساعة و 6 دقيقة رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر منذ ساعتين و 52 دقيقة عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية" منذ حوالي 7 ساعات شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي منذ حوالي 5 ساعات "الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات منذ ساعتين و 7 دقيقة الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري منذ حوالي 4 ساعات