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جوارديولا يحسم مصير سترلينج.. ويتجاهل ليفربول بسبب ريال مدريد وبرشلونة

السبت 22/فبراير/2020 - 08:19 م
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جوارديولا سترلينج
جوارديولا سترلينج
الفجر الرياضي
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صرح بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ان جميع الأندية يجب أن ترتعش، عندما يسعى قطبي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة من أجل التعاقد مع أي لاعب في العالم.

جاءت تلك التصريحات  بعد وجود أنباء عن اهتمام ريال مدريد بضم مهاجم مانشستر سيتي رحيم سترلينج ومدح اللاعب في النادي المرينجي.

وقال جوارديولا:" على جميع الأندية أن تعلم أنه عندما يطرق ريال مدريد وبرشلونة الباب من أجل التعاقد مع لاعبيهم، يجب أن يرتعشوا، لأنهم سيكونون في ورطة حقيقية".

وأكمل : "ربما يكون برشلونة وريال مدريد من أقوى وأكثر الفرق نفوذًا عبر التاريخ، وهذا طبيعي وأتفهمه تمامًا، ولكن في نفس الوقت نرى مدى التزام سترلينج مع الفريق، في كل يوم منذ انضمامه للنادي، وفي كل مباراة على الجانب الهجومي والدفاعي، لذا فهو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ومن الطبيعي أن ترغب الفرق الكبرى في الحصول على خدماته".

واختتم بيب:" لا أعلم إذا ما كان ريال مدريد أو برشلونة قد تواصلوا مع وكيل سترلينج من أجل التعاقد معه، ولكن ليس لدى أي شك عن التزامه مع الفريق من أول لآخر يوم كما يفعل هو وباقي اللاعبين".
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جوارديولا سترلينج

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