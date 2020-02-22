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وزيرة الثقافة عن احتفالية تعامد الشمس على معبد "أبو سمبل": كان يوم عيد

السبت 22/فبراير/2020 - 08:23 م
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وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
هدى عبدالرازق
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قالت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن احتفالية تعامد الشمس على معبد أبو سمبل كانت رائعة، موضحة أن أعداد الزائرين كانت كبيرة للغاية، فضلا عن وجود فرق أجنبية كثرة مشاركة في الاحتفالية.

وأشارت "إيناس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن هناك 13 دولة، و9 فرق فنية شاركت في الاحتفالية، واصفة الاحتفالية بـ "يوم عيد"، مؤكدة أن الاحتفالية تمت بشكل رائع.

وأضافت وزيرة الثقافة، أن كافة مؤسسات الدولة تتعاون لتنشيط حركة السياحة، معقبة: "كلنا نتكاتف حتى تكون النتيجة إيجابية"، منوهة بأن هناك خطة لتنمية كل المحافظات ثقافيا، وتم البدء بمحافظات الصعيد.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الثقافة معبد أبو سمبل تعامد الشمس إيناس عبدالدايم

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