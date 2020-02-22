Advertisements
Advertisements
Advertisements

بسبب فيروس "كورونا".. الكويت تعمل على إجلاء رعاياها من إيران

السبت 22/فبراير/2020 - 08:17 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، مساء اليوم السبت، أن "الكويت تعمل على إجلاء 750 مواطنًا من رعاياها في مدينة مشهد الإيرانية، بسبب الكشف عن حالات إصابة ووفيات جراء فيروس كورنا".

ولفت الصباح إلى أن طائرة تقل 130 منهم وصلت الكويت، مضيفًا أن "الفحوص الطبية بينت أن صحتهم جيدة"، مشيرًا إلى أنه "يتوقع استكمال عملية إجلائهم الليلة".

وقال المسؤول الكويتي، الذي كان في استقبال المواطنين العائدين من إيران: إن "الحكومة ستقوم بإجلاء 150 كويتيًا من طهران، و20 آخرين من مدن إيرانية متفرقة في الأيام القادمة".

وكانت الخطوط الجوية الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق، وقف جميع رحلاتها الجوية من وإلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالات وفاة جراء فيروس كورونا.

وارتفع عدد الوفيات فيروس كورونا الجديد في إيران إلى 5 حالات، اليوم، فيما سجلت عدة إصابات أخرى بالمرض.

ودعت وزارة الصحة الكويتية، يوم أمس الجمعة، المواطنين والمقيمين القادمين خلال الأسبوعين الماضيين من دول تم الإعلان عن ظهور حالات لمرض كورونا المستجد فيها، إلى التواصل معها وذلك للضرورة القصوى، حرصا على صحتهم وسلامة ذويهم.

وكانت مجلس الوزراء الكويتي، قد كشف في وقت سابق، عن "عدة إجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، منها حظر تصدير المواد الطبية المتعلقة بمواجهة الفيروس"، مطالبًا المواطنين والمقيمين بتجنب التجمعات، خاصة خلال فترة الأعياد الوطنية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الكويت إيران

أخبار تهمك

الكشف عن جنسية حكم القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري

منذ ساعة و 9 دقيقة

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

منذ ساعتين و 52 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد «سوبر هاتريك» ميسي ضد إيبار

منذ أقل من ساعتين

جوارديولا يحسم مصير سترلينج.. ويتجاهل ليفربول بسبب ريال مدريد وبرشلونة

منذ 34 دقيقة

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

"مسرطنة".. أخصائي تغذية علاجية يحذر من علب الصلصة الصفيح (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ ساعة

عاجل.. فرمان ناري من فايلر قبل موقعة صن داونز

منذ أقل من ساعتين

تعليق مثير من صفقة برشلونة الجديدة بعد أول مشاركة في الليجا

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

الكويت تفعل خطة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

"ارتفاع حالات المصابين".. القصة الكاملة للسيول التي تضرب الكويت

فيروس كورونا.. عمان تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى الصين

محمد الباز: الدولة خصصت فندقا في مطروح لإقامة العائدين من الصين

وزارة الصحة تتخذ إجراءات لمواجهة فيروس كورونا

"الصحة" تؤكد عدم اكتشاف أي إصابة بكورونا الجديد بالمملكة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

06:43 م

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

06:01 م

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

05:59 م

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

02:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status