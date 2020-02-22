بسبب فيروس "كورونا".. الكويت تعمل على إجلاء رعاياها من إيران





أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، مساء اليوم السبت، أن "الكويت تعمل على إجلاء 750 مواطنًا من رعاياها في مدينة مشهد الإيرانية، بسبب الكشف عن حالات إصابة ووفيات جراء فيروس كورنا".





ولفت الصباح إلى أن طائرة تقل 130 منهم وصلت الكويت، مضيفًا أن "الفحوص الطبية بينت أن صحتهم جيدة"، مشيرًا إلى أنه "يتوقع استكمال عملية إجلائهم الليلة".





وقال المسؤول الكويتي، الذي كان في استقبال المواطنين العائدين من إيران: إن "الحكومة ستقوم بإجلاء 150 كويتيًا من طهران، و20 آخرين من مدن إيرانية متفرقة في الأيام القادمة".





وكانت الخطوط الجوية الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق، وقف جميع رحلاتها الجوية من وإلى إيران حتى إشعار آخر، بعد اكتشاف عدد من الإصابات وحالات وفاة جراء فيروس كورونا.





وارتفع عدد الوفيات فيروس كورونا الجديد في إيران إلى 5 حالات، اليوم، فيما سجلت عدة إصابات أخرى بالمرض.





ودعت وزارة الصحة الكويتية، يوم أمس الجمعة، المواطنين والمقيمين القادمين خلال الأسبوعين الماضيين من دول تم الإعلان عن ظهور حالات لمرض كورونا المستجد فيها، إلى التواصل معها وذلك للضرورة القصوى، حرصا على صحتهم وسلامة ذويهم.





وكانت مجلس الوزراء الكويتي، قد كشف في وقت سابق، عن "عدة إجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد، منها حظر تصدير المواد الطبية المتعلقة بمواجهة الفيروس"، مطالبًا المواطنين والمقيمين بتجنب التجمعات، خاصة خلال فترة الأعياد الوطنية.



