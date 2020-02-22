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جوليا نشيوات | ماذا تعرف عن مستشارة ترامب الجديدة للأمن الداخلي؟
السبت 22/فبراير/2020 - 08:20 م
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يفكر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، في تعيين الأمريكية من أصول أردنية جوليا نشيوات مستشارة له لشؤون الأمن الداخلي بشكل جدي، وذلك وفقًا لموقعي سي إن إن و Politico.
وستحل جوليا نشيوات المسؤولة عن إعداد ولاية فلوريدا الأمريكية لمواجهة آثار التغيير المناخي، بدلًا من الأدميرال بيتر براون قائد قوات حرس السواحل السابق، والذي شغل منصب مستشار ترامب للأمن الداخلي لمدة ستة أشهر.
وستنحصر مهمة جوليا نشيوات الجديدة في العمل على حماية الولايات المتحدة من التهديدات الإرهابية، والتعامل مع على الكوارث الطبيعية، وتعزيز الدفاعات في الفضاء الافتراضي.
من هي جوليا نشيوات؟ أبرز المعلومات
تعد جوليا نشيوات أمريكية من أصول أردنية، وتحمل درجة الماجستير في الدراسات الأمنية من جامعة جورج تاون الأمريكية، ودرجة الدكتوراه من معهد طوكيو للتكنولوجيا في اليابان.
وكانت جوليا نشيوات قد عملت ضابطة استخبارات سابقة بالجيش الأمريكي، وخلال تلك الفترة ذهبت إلى العراق وأفغانستان.
كما عملت جوليا نشيوات أيضًا في وزارة الخارجية الأمريكية تحت إدارة ترامب، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية تحت إدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.
وانضمام جوليا نشيوات إلى البيت الأبيض يعني أنها ستعمل من جديد مع روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي في إدارة ترامب، حيث عمل الاثنان معًا في وقت سابق في وزارة الخارجية الأمريكية.
وكانت جوليا نشيوات قد عملت في ولاية فلوريدا لصالح حاكم الولاية، رون ديسانتيس، الذي يعمل على إعداد الولاية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وخاصة الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر.
وكانت قناة "رؤيا" الأردنية قد قالت إن جوليا نشيوات تنتمي إلى عشيرة تعيش في مدينة السلط في وسط الأردن، وأنها تتحدث العربية بطلاقة رغم نشأتها في الولايات المتحدة.
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