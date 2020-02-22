جوليا نشيوات | ماذا تعرف عن مستشارة ترامب الجديدة للأمن الداخلي؟

يفكر دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، في تعيين الأمريكية من أصول أردنية جوليا نشيوات مستشارة له لشؤون الأمن الداخلي بشكل جدي، وذلك وفقًا لموقعي سي إن إن و Politico.





وستحل جوليا نشيوات المسؤولة عن إعداد ولاية فلوريدا الأمريكية لمواجهة آثار التغيير المناخي، بدلًا من الأدميرال بيتر براون قائد قوات حرس السواحل السابق، والذي شغل منصب مستشار ترامب للأمن الداخلي لمدة ستة أشهر.





وستنحصر مهمة جوليا نشيوات الجديدة في العمل على حماية الولايات المتحدة من التهديدات الإرهابية، والتعامل مع على الكوارث الطبيعية، وتعزيز الدفاعات في الفضاء الافتراضي.