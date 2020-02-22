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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

السبت 22/فبراير/2020 - 08:18 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 22/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || تظاهر آلاف الأكراد ضد الفساد في أقليم كردستان العراق

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
قامت مظاهرة تضم الآلاف من الأكراد في مدينة السليمانية العراقية، اليوم السبت، ضد السلطات المحلية، وانتشار الفساد، وضعف الخدمات الأساسية.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 6 حالات في إيران
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
توفي مواطن إيراني، اليوم السبت، كان مصاب بفيروس كورونا الجديد؛ ليبلغ عدد الوفيات بذلك إلى 6 حالات، حسب ما أعلن محافظ "مركزي" الإيرانية علي آقازاده، في تصريحات أوردتها وکالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || أردوغان يعلن عن قمة رباعية  جديدة
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، أنه سيلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 5 مارس المقبل؛ لمناقشة الوضع في مدينة إدلب السورية، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

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الكلمات المفتاحية

مظاهرات كورونا الكردستان إيران أقليم كردستان العراق

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