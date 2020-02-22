أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت

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أخبار عاجلة الآن || تظاهر آلاف الأكراد ضد الفساد في أقليم كردستان العراق

قامت مظاهرة تضم الآلاف من الأكراد في مدينة السليمانية العراقية، اليوم السبت، ضد السلطات المحلية، وانتشار الفساد، وضعف الخدمات الأساسية.







