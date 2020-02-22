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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت
السبت 22/فبراير/2020 - 08:18 م
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الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 22/2/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || تظاهر آلاف الأكراد ضد الفساد في أقليم كردستان العراق
قامت مظاهرة تضم الآلاف من الأكراد في مدينة السليمانية العراقية، اليوم السبت، ضد السلطات المحلية، وانتشار الفساد، وضعف الخدمات الأساسية.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 6 حالات في إيران
توفي مواطن إيراني، اليوم السبت، كان مصاب بفيروس كورونا الجديد؛ ليبلغ عدد الوفيات بذلك إلى 6 حالات، حسب ما أعلن محافظ "مركزي" الإيرانية علي آقازاده، في تصريحات أوردتها وکالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || أردوغان يعلن عن قمة رباعية جديدة
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، أنه سيلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 5 مارس المقبل؛ لمناقشة الوضع في مدينة إدلب السورية، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".
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