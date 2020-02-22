Advertisements
Advertisements
Advertisements

كيكي سيتين يصف ميسي الوغد بـ "العبقري".. ويمتدح الصفقة الجديدة

السبت 22/فبراير/2020 - 08:01 م
Advertisements
ميسي
ميسي
علي نبوي
Advertisements
أبدى كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة سعادته عقب الفوز الكبير الذي حققه فريقه على إيبار بخمسة أهداف دون رد في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

سيتين تحدث في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة قائلًا :"اليوم قدمنا المباراة التي نريدها، الـ 5-0 تعزز الثقة داخل الفريق".

وأضاف :"هؤلاء اللاعبون لديهم تركيز ذهني جيد للغاية، ويعرفون أهمية لعبة نابولي، هم على دراية بما يحدث في الخارج، لكنهم يتنافسون في هذه الظروف لسنوات عديدة".

وتابع :"برايثوايت اليوم قام بأشياء أكثر مما كنت أتوقع، أعتقد أننا قمنا بتوقيع استثنائي، والذي يتناسب تماما مع ما نحتاج إليه، انه متحمس كثيرا، يرى المساحات جيدا، يفهم كرة القدم، وسيساعدنا كثيرًا".

وواصل :"عندما تفوز بـ5-0 تصبح الأمور أكثر سهولة، بقية المباريات فعلنا أشياء صحيحة لكن النتيجة لم تكن على ما يرام، اليوم كُنا جيدين خصوصاً في الشوط الأول في عدة أمور".

وأشار :"لاعبي برشلونة لديهم ذاكرة جيدة ويعرفوا مدى أهمية مُباراة نابولي المقبلة".

وحول تألق ميسي وتسجيله أربعة أهداف قال :"ميسي أيضا يساعدنا في بناء الهجمة, ميسي لاعب عبقري ودائماً ينظر للخيارات التي أمامه".

وأتم حديثه :"اليوم قمنا بأشياء رائعة، أنا سعيد جدًا وراض عن الفريق".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي كيكي سيتين برشلونة

أخبار تهمك

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

منذ ساعتين و 23 دقيقة

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق مثير من صفقة برشلونة الجديدة بعد أول مشاركة في الليجا

منذ 39 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد «سوبر هاتريك» ميسي ضد إيبار

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. إيقاف حبس شقيقة الفنان أحمد فلوكس والسبب صادم

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. فرمان ناري من فايلر قبل موقعة صن داونز

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن جنسية حكم القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري

منذ 40 دقيقة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ 36 دقيقة

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ أقل من ساعتين

"مسرطنة".. أخصائي تغذية علاجية يحذر من علب الصلصة الصفيح (فيديو)

منذ ساعة و 14 دقيقة

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مدرب ريال بيتيس يكشف خطته للفوز على برشلونة

رئيس برشلونة يكشف سبب إقالة فالفيردي وتعيين كيكي سيتين

أول تعليق من كيكي سيتين بعد فوز برشلونة ضد غرناطة

رغم الفوز برباعية.. سيتين مستاء من آداء لاعبي برشلونة أمام ليجانيس

برشلونة ضد ليجانيس.. كيكي سيتين يوجه رسالة قوية للاعبي البارسا بعد الفوز الكبير

قائمة برشلونة لمواجهة إيبار غدًا في الليجا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

06:43 م

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

06:01 م

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

05:59 م

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

02:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status