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"الأعلى للآثار": أبو سمبل كانت في عُرس بمناسبة تعامد الشمس

السبت 22/فبراير/2020 - 08:01 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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عقب الدكتور مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، على تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، قائلًا: "الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني في 22 فبراير، و22 أكتوبر الموافق عيد ميلاده، وتتوجيه ملكًا، وهذا دليل على ما توصل إليه المصري القديم من علم في الفلك".

وتابع "الوزيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، أن مدينة أبو سمبل كانت في عُرس منذ الأمس سواء في قصور الثقافة أو الأوبرا بمناسبة الاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس، لافتًا إلى أن هناك كم كبير من الجنسيات حضر هذا الحدث العالمي، ووصل العدد لـ5آلاف سائح.

ولفت إلى أن السياحة بدأت تنشط بصورة كبيرة، بعد تعرضها لوعكة في 2011، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للسياحة يستعد حاليًا لافتتاح متحف في مدينة الغردقة في غضون أيام، في إطار التنشيط للسياحة.
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الكلمات المفتاحية

تعامد الشمس الاعلى للاثار ابو سمبل

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