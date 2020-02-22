"التأمين الشامل": النظام الصحي الجديد يستفيد منه كل المواطنين

قال الدكتور محسن جورج، مستشار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والمتحدث الرسمي، إن محافظة بورسعيد أول محافظة تغطى بالكامل بخدمة التأمين الصحي، مؤكدًا أن نسبة رضا المواطن البورسعيدي عن الخدمة مرتفعة جدا.



وأشار "جورج"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن هناك عدة جهات تعمل سويا من أجل تحقيق منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل يرضي المواطنين، معقبا: "إحنا بنعمل نظام يستفيد منه كل المواطنين".



وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 579 ألفًا و181 مواطنًا بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو الماضي وحتى صباح اليوم.

