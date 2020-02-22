"تجنني".. هكذا غازلت منى زكي روبي عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة روبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "روبي" في هذه الصورة مرتدية جاكت جلدا من اللون الأسود، مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة ووضع ميكب يتناسب مع جمال بشرتها.



ولم تعلق "روبي" على هذه الصورة بشئ.



وعلقت الفنانة منى زكي عليها قائلا: تجنني.



وبادلتها "روبي" التعليق قائلة: انتي فتاة أحلامي.



وفي سياق أخر قدمت "روبي" العديد من الأعمال الغنائية منها يا الرموش، ليه بيداري كدة، كل ما أقولوا أه، مشيت ورا إحساسي، اسألني هتعرف، بشتاق لعنيك.



وشاركت "روبي" في المجال الفني وقدمت عدة أعمال منها سجن النسا، حملة فرعون، الوعد، رمضان كريم، الحفلة، الكنز، أهو ده اللي صار.