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النصر يقسو على الحزم بثنائية نظيفة في الدوري السعودي للمحترفين

السبت 22/فبراير/2020 - 07:56 م
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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حقق الفريق الأول للكرة بنادي النصر فوزا ثمينا، على مضيفه الحزم، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح عبدالاله العمري، أهداف اللقاء لصالح النصر، بعدما استغل تمريرة من زميله سلطان الغنّام ليضعها في شباك الحزم عند الدقيقة 54.

وأحرز يحيى الشهري الهدف الثاني للنصر بتمريرة حاسمة استقرت في مرمى الحزم عند الدقيقة 88، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بفوز النصر على الحزم بهدفين نظيفين.

وبهذا الفوز ارتفع النصر رصيده إلى 41 نقطة ليبقى في المركز الثاني وبفارق الأهداف مؤقتاً عن الهلال، فيما تجمد رصيد الحزم عند 22 نقطة في المركز 12 مؤقتاً.
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