النقل السورية تعلن فتح الطريق السريع بين مدينتي "دمشق وحلب"





قررت وزارة النقل السورية، مساء اليوم السبت، فتح الطريق السريع بين مدينتي حلب و دمشق أمام حركة السير والمرور، وذلك بعد استعداد القوات الحكومية السيطرة على هذا الشريان الرئيسي.





هذا ويمثل انتزاع الطريق "إم5" من مقاتلي المعارضة مكسبًا كبيرًا للرئيس بشار الأسد؛ لأنه يعني أن الحكومة السورية استعادت سيطرتها على الطريق بين أكبر مدينتين في سوريا للمرة الأولى منذ إندلاع عام 2011.





وكانت السيطرة على الطريق "إم5" هدفًا رئيسيًا لأحدث هجمات الجيش السوري وبدعم من روسي؛ اللسيطرة على شمال غرب البلاد، وهي آخر معقل كبير لمقاتلي المعارضة، منذ شهر ديسمبر الماضي.





وصرحت منظمة الأمم المتحدة: بأن "الهجوم الذي تشنه القوات الحكومة السورية، أدى إلى تشريد قرابة مليون شخص في أكبر حركة نزوح منذ نشوب الحرب قبل تسع سنوات".





وأعلنت وزارة النقل السورية في بيان "افتتاح الطريق الدولي (دمشق-حلب) بشكل رسمي أمام حركة السير والمرور".





وأشار وزير النقل المهندس علي حمود إلى أنه تم وضع الطريق الدولي دمشق-حلب بشكل رسمي أمام حركة السير والمرور وفي خدمة المواطنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء العالمية "رويترز".





وكانت إزاحة مقاتلي المعارضة عن الطريق السريع جزءًا من اتفاق أبرمته روسيا وتركيا عام 2018، ودعا إلى إقامة منطقة عازلة بين أطراف القتال في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، لكن وتيرة القتال لم تهدأ.





وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم، إن "أنقرة وضعت خريطة طريق خاصة، بالنسبة لسوريا بعد اتصالات مع زعماء روسيا وألمانيا وفرنسا".



