Advertisements
Advertisements
Advertisements

نقيب الصحفيين اللبنانيين: قادرون على وضع رؤية لمواجهة تحديات الصحافة العربية

السبت 22/فبراير/2020 - 07:45 م
Advertisements
نقيب صحفيين لبنان
نقيب صحفيين لبنان
ميسون أبو الحسن
Advertisements
قال چوزيف القصيبي نقيب الصحفيبن اللبنانيين، وعضو المكتب الدائم لاتحاد الصحفيين العرب، إن دولة لبنان فخورة بموافقة الاتحاد على استضافته للمؤتمر السنوي القادم، إبريل المقبل.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن عقد هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف سياسية صعبة تواجهها لبنان، وعلى الرغم من ذلك لا توظف لبنان هذا المؤتمر سياسيًا، ولكنها رسالة دعم قوية لدولة نمر بظروف قاسية على مختلف المستويات، ونشهد حراكًا واسعًا.

وتابع: "نتمني أن يشكل المؤتمر مفصلًا محوريا في تفعيل دور الاتحاد، وحضوره في هذه الأحوال الدقيقة الذي يمر به، خصوصًا في مواجهة صفقة القرن، وما قد ينتج عنها من تداعيات خطيرة تصيب العرب جميعًا بسلبياتها".

وحول أهداف المؤتمر، أكد "القصييي" أن النقابة تستطيع وضع رؤية وتصور لمواجهة التحديات الماثلة أمام الصحافة العربية، في ضوء تراجع الصحافة الورقية، والتطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات، وما قد يترتب عليها من إيجابيات، والعمل على تلافي السلبيات، والإقادة من الفرص التي يوفرها هذا التطور. 

ووجه "القصيبي" الشكر لأعضاء الاتحاد، للموافقة على استضافة لبنان للمؤتمر، وخاصة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المصريين.

وجاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة لاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامب نقيب الصحفيين العراقيين، اليوم، لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، واعتداءات قوات الاحتلال على الصحفيين الفلسطينيين، وأوضاع حرية الصحافة في العالم العربي، والأوضاع الاقتصادية الصعبة للصحفيين، والمخاطر التي تهدد الصحافة الورقية.

 كما بحث جدول أعمال المكتب الدائم للاتحاد بالقاهرة، الأوضاع السياسية في العالم العربي، والأوضاع المهنية والمالية للاتحاد والمنظمات الأعضاء، كما بحث موضوع انضمام نقابة الصحفيين في جمهورية جيبوتي إلى الاتحاد، بعد استكمال كافة الشروط الواجب توافرها في أعضاء الاتحاد، ويبحث المكتب الدائم كذلك خطة عمل اللجنة الدائمة للحريات، وخطة عمل لجنة التدريب خلال الفترة القادمة.
Advertisements

أخبار تهمك

الكشف عن جنسية حكم القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري

منذ 39 دقيقة

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرمان ناري من فايلر قبل موقعة صن داونز

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ 35 دقيقة

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ أقل من ساعتين

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق مثير من صفقة برشلونة الجديدة بعد أول مشاركة في الليجا

منذ 38 دقيقة

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

منذ ساعتين و 22 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد «سوبر هاتريك» ميسي ضد إيبار

منذ ساعة و 14 دقيقة

"مسرطنة".. أخصائي تغذية علاجية يحذر من علب الصلصة الصفيح (فيديو)

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. إيقاف حبس شقيقة الفنان أحمد فلوكس والسبب صادم

منذ ساعتين و 54 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

06:43 م

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

06:01 م

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

05:59 م

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

02:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status