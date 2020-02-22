هالاند يقود دورتموند للفوز على بريمين في الدوري الألماني

فاز بروسيا دورتموند 2-0 على مستضيفه المتعثر فيردر بريمن بفضل ثنائية دان أكسل زاجادو والشاب المتألق إيرلينج هالاند اليوم السبت ليتقدم إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بانتصاره الخامس في آخر ست مباريات في البطولة.





وحول زاغادو كرة من ركلة ركنية بتسديدة مباشرة في المرمى في الدقيقة 52 وهز هالاند البالغ عمره 19 عاماً الشباك بهدفه التاسع في ست مباريات في الدوري في الدقيقة 66 ليواصل مسيرته التهديفية منذ قدومه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية.





وأحرز هالاند هدفين في الفوز 2-1 على باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.





ورفع دورتموند رصيده إلى 45 نقطة متقدما بفارق الأهداف على رازن بال شبورت لايبزيج الذي يحل ضيفاً على شالكه في وقت لاحق من اليوم.





واستمر بريمن في المركز 17 بعد هزيمته السادسة على التوالي بملعبه في الدوري متقدماً بنقطة واحدة على باردبورن متذيل الترتيب.



