Advertisements
Advertisements
Advertisements

هالاند يقود دورتموند للفوز على بريمين في الدوري الألماني

السبت 22/فبراير/2020 - 07:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
فاز بروسيا دورتموند 2-0 على مستضيفه المتعثر فيردر بريمن بفضل ثنائية دان أكسل زاجادو والشاب المتألق إيرلينج هالاند اليوم السبت ليتقدم إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بانتصاره الخامس في آخر ست مباريات في البطولة.

وحول زاغادو كرة من ركلة ركنية بتسديدة مباشرة في المرمى في الدقيقة 52 وهز هالاند البالغ عمره 19 عاماً الشباك بهدفه التاسع في ست مباريات في الدوري في الدقيقة 66 ليواصل مسيرته التهديفية منذ قدومه للفريق في فترة الانتقالات الشتوية.

وأحرز هالاند هدفين في الفوز 2-1 على باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

ورفع دورتموند رصيده إلى 45 نقطة متقدما بفارق الأهداف على رازن بال شبورت لايبزيج الذي يحل ضيفاً على شالكه في وقت لاحق من اليوم.

واستمر بريمن في المركز 17 بعد هزيمته السادسة على التوالي بملعبه في الدوري متقدماً بنقطة واحدة على باردبورن متذيل الترتيب.

ويتصدر بايرن ميونخ المسابقة برصيد 49 نقطة بعد انتصاره 3-2 على بادربورن أمس الجمعة.
Advertisements

أخبار تهمك

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 6 ساعات

"مسرطنة".. أخصائي تغذية علاجية يحذر من علب الصلصة الصفيح (فيديو)

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

منذ 38 دقيقة

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الكشف عن جنسية حكم القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري

منذ 42 دقيقة

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. إيقاف حبس شقيقة الفنان أحمد فلوكس والسبب صادم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فرمان ناري من فايلر قبل موقعة صن داونز

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد «سوبر هاتريك» ميسي ضد إيبار

منذ ساعة و 17 دقيقة

تعليق مثير من صفقة برشلونة الجديدة بعد أول مشاركة في الليجا

منذ 41 دقيقة

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:48 م

عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

06:43 م

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

06:01 م

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

05:59 م

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

02:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status