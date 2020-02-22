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"العمل" تعلن البدء في إصدار وثائق العمل الحر لفئة التنمية الريفية

السبت 22/فبراير/2020 - 07:50 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، البدء في إصدار وثائق العمل الحر لفئة التنمية الريفية، من خلال إجراءات سريعة وميسرة، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة

وأوضحت الوزارة أن مبادرة العمل الحر، تهدف إلى تنظيم وتحفيز العمل في المملكة، للمساهمة في إيجاد فرص عمل للمواطنين والمواطنات.

وتتميز هذه المبادرة بسهولة إصدارها وحلول دفع رقمية لحاملها وفتح حساب بنكي مرتبط بالمهنة بالإضافة للحصول على تخفيضات وباقات خاصة لحاملي وثيقة العمل الحر.

وكما أعلنت وزارة العمل والتنمية بالمملكة، بأن هناك منشآت لن تستفيد من إعفاء المقابل المالي، وهي المنشآت التي فتح ملف لها بعد تاريخ 25/8/1440 هـ.

ونص قرار مجلس الوزراء على أن الدول ستتحمل المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية بموجب ترخيص صناعي، لمدة 5 ينوات.

وأوضحت آلية التطبيق أنه سيتم إعفاء المشأت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، التي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي السعوديين.

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الكلمات المفتاحية

وزارة العمل وثائق قم العمل الحر التنمية الريفية

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