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"بدون سقالات".. شاهد الصور الأولى لهرم زوسر بعد ترميمه.. وموعد الافتتاح

السبت 22/فبراير/2020 - 07:53 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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التقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية، عددا من الصور لهرم الملك زوسر والمعروف بهرم سقارة المدرج.

وتأتي تلك اللقطات بعد انتهاء مشروع الترميم ورفع السقالات عن الهرم والتي استمرت لصيانة وترميم الهرم لسنوات طويلة مضت.

 وقالت مصادر بوزارة السياحة والآثار، إن افتتاح الهرم وإتاحته للزيارة خلال أسابيع.

ويشمل مشروع الترميم تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجري بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط.

والمشروع يأتي ضمن خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع الأثرية والنهوض بخدمات الزائرين، وهو يعد من أهم مشاريع الترميم التي تنفذها الوزارة فهرم زوسر هو أقدم بنيان حجري في العالم، ومشروع الترميم بدأ منذ عام.
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الكلمات المفتاحية

وزارة السياحة والأثار هرم زوسر موعد افتتاح

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