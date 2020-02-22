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الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود في الزاوية الحمراء

السبت 22/فبراير/2020 - 07:50 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تلقت غرفة العمليات بحى الزاوية الحمراء، بلاغا بنشوب حريق بشقة بالدور الثالث بالعقار رقم ٧٨ شارع ناصر.

وأوضح اللواء هشام عصمت عبدالحميد، رئيس حي الزاوية،  في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن الحماية المدنية توجهت إلى مكان الحادث، فور تلقي البلاغ، ودفعت بسيارات الإطفاء والإسعاف، وتعاملت بشكل سريع مع الحريق، وسيطرت عليه.

وأكد "رئيس حي الزاوية الحمراء"، أن الحريق نشب دون وقوع أي خسائر بشرية، حيث تم التعامل مع الحريق بعد إخلاء العقار من السكان تمامًا.
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الكلمات المفتاحية

حي الزاوية الحمراء حريق الزاوية الحمراء الحماية المدنية

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