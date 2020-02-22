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تعليق مثير من صفقة برشلونة الجديدة بعد أول مشاركة في الليجا

السبت 22/فبراير/2020 - 07:45 م
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مارتن برايثويت لاعب فريق برشلونة
مارتن برايثويت لاعب فريق برشلونة
أحمد عصام
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علق اللاعب الدنماركي مارتن برايثويت لاعب فريق برشلونة الإسباني الجديد على مشاركته الأولى مع الفريق خلال مباراة إيبار والتي انتهت بفوز البارسا بنتيجة خمسة أهداف نظيفة.

وقال برايثويت في تصريحات صحفية : "‏ليس من السهل تسجيل الأهداف في مع البارسا، ولكنني على الأقل تمكنت من المساهمة في التسجيل، وفي المستقبل أنا متأكد من تسجيل الأهداف".

وأضاف : "‏إنه حلم أصبح حقيقة، وسعيد للغاية بكل هؤلاء الجماهير، ولقد حاولت أن أبذل قصارى جهدي".

وتابع لاعب فريق برشلونة الجديد : "قميصي اليوم ليس للغسيل، لأن ميسي عانقني".
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الكلمات المفتاحية

مارتن برايثويت لاعب فريق برشلونة قم

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