تعليق مثير من صفقة برشلونة الجديدة بعد أول مشاركة في الليجا

علق اللاعب الدنماركي مارتن برايثويت لاعب فريق برشلونة الإسباني الجديد على مشاركته الأولى مع الفريق خلال مباراة إيبار والتي انتهت بفوز البارسا بنتيجة خمسة أهداف نظيفة.





وقال برايثويت في تصريحات صحفية : "‏ليس من السهل تسجيل الأهداف في مع البارسا، ولكنني على الأقل تمكنت من المساهمة في التسجيل، وفي المستقبل أنا متأكد من تسجيل الأهداف".





وأضاف : "‏إنه حلم أصبح حقيقة، وسعيد للغاية بكل هؤلاء الجماهير، ولقد حاولت أن أبذل قصارى جهدي".



