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لجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات حاسمة بعد أزمة السوبر

السبت 22/فبراير/2020 - 07:48 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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غادر أعضاء لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، مقر الجبلاية بالجزيرة منذ دقائق، بعد جلسة طويلة من أجل مناقشة ما حدث خلال مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والذى أقيم بملعب محمد بن زايد بالإمارات.

 

وكان عدد من لاعبي الاهلي والزمالك دخلوا فى إشتباكات مع بعضهمها عقب صافرة الحكم النرويجي سيفين أودفار موين، وأيضًا دخول لاعبين فى مناوشات مع الجماهير.

 

وسيكون هناك عقوبات ستصدر عن الاتحاد المصري لكرة القدم على عدد من لاعبي الفريقين، بسبب ما حدث خلال مباراة كأس السوبر المصري.

 

وشاهد أعضاء لجنة الانضباط باتحاد الكرة فيديوهات جديدة خاصة باللقاء بجانب تقرير حكم المباراة ومراقب اللقاء.

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