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عاجل - تسريب عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد أحداث السوبر المصري

السبت 22/فبراير/2020 - 07:48 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
حسن شحاتة
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كشفت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن العقوبات المقرر توقيعها على لاعب الأهلي والزمالك، عقب المشاجرات التي نشبت بينهما في مباراة السوبر المصري الماضية.

وأشارت مصادر مقربة، أن لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بنداري، قررت معاقبة كلا من محمود كهربا، وليد سليمان، جونيور أجايي، أليو بادجي من النادي الأهلي، بإيقاف يتراوح من مباراتين إلى 4 مباريات.

بينما قررت معاقبة كلا من محمود عبد الرازق شيكابالا، وإمام عاشور، وطارق حامد من الزمالك، بالإيقاف لمدة تترواح بين 3 إلى 6 مباريات.

وقام لاعبو الأهلي والزمالك بالدخول في مشادات عنيفة، عقب نهاية المباراة بين الفريقين على الأراضي الإماراتية، مما أدى لقيام اتحاد الكرة إحالة تلك الأحداث للجنة الانضباط.

وبدأ صباح اليوم السبت، اجتماع لجنة الانضباط باتحاد الكرة من أجل مناقشة الأحداث التي جرت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك في إنتظار القرارات الرسميبة الخاصة بالواقعة.

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