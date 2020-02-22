تعرف علي تقييم تريزيجيه في مباراة ساوثهامتون أمام استون فيلا

نشرت شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء تقييم لاعبي نادي ساوثهامتون ونظيره نادي أستون فيلا بعد مباراة الفريقين التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سانت مارين الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وشارك لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه في المباراة بديلا بعد اصابة اللاعب الهولندي أنور الغازي وحصل على تقييم 6.3 من 10 في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سانت مارين الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما غاب اللاعب الدولي المصري أحمد المحمدي عن المباراة حيث ظل علي مقاعد البدلاء.

وسقط نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه بالهزيمة بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب سانت مارين الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وبهذه النتيجة صعد نادي ساوثهامتون المركز الحادي عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " برصيد 34 نقطة بينما ظل نادي أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة بعد مرور 27 جولة من عمر البطولة الإنجليزية.