الكشف عن جنسية حكم القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري





استقرت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور على جنسية الحكم الذي سيدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها يوم الاثنين الموافق 24 فبراير على ستاد القاهرة الدولى دون حضور جماهيري.





وسيكون طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري " مكسيكي" الجنسية وسيعلن عنه خلال ساعات لإدارة مباراة القمة.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى قد أعلن أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري ستقام فى موعدها يوم الاثنين، ولا نية لتأجيلها، بعدما رفض الزمالك لعب المباراة.





وأكد مسؤولى الاتحاد أن لا نية مطلقًا لتأجيل المباراة، حتى ينتهي الدوري فى الموعد المحدد.



