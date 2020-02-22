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بث مباشر .. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بالدوري السعودي والقنوات الناقلة

السبت 22/فبراير/2020 - 07:38 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ويلتقي الهلال مع الاتحاد، مساء السبت، ضمن الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم «كأس دوري الأمير محمد بن سلمان».

فريق الهلال صاحب الأرض والجمهور غدًا، سيدخل مواجهة الاتحاد بهدف تحقيق الفوز للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، خاصة أنه يتفوق بفارق 3 نقاط فقط عن فريق النصر صاحب المركز الثاني.

أما فريق الاتحاد فيبحث أمام الهلال عن فوز طال غيابه، حيث التقى الفريقان في 9 مباريات بمختلف المسابقات منذ آخر فوز للعميد عام 2016، وكانت الغلبة في أغلب المباريات لصالح الموج الأزرق، حيث حقق الفوز في 6 مباريات، وانتهت 3 لقاءات بالتعادل.
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ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي حتى الآن، برصيد 41 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن فريق النصر صاحب المركز الثاني، أما فريق الاتحاد فيحتل المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة، وبفارق 5 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.
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وفيما يلي أبرز المعلومات الخاصة بمباراة الهلال والاتحاد في الجولة 19 بالدوري السعودي لكرة القدم..
موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي
تنطلق مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي
تذاع مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي عبر شاشة قناة الرياضية السعودية.
معلقو مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي
يعلق فارس عوض وعبدالله الحربي على مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي.
ملعب مباراة مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي
​تقام مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي على ملعب جامعة الملك سعود.

الهلال و الاتحاد الساعة 7.30 علي قناة 7
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