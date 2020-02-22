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"الديهي" يُطالب بشطب أطباء "الختان" من جداول النقابة

السبت 22/فبراير/2020 - 07:40 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك فيديو محزن مؤلم لمسنة تريد أن تذهب للحمام ولا تجد من يساعدها، رافضًا أن يذيعه على الجمهور لقسوته.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن أبناء هذه السيدة مجرمين؛ لكونهم يتركوا والدتهم بهذا المنظر في المستشفى أو دار المسنين، ولو لم يكن لها أبناء فأين أقاربها وجيرانها، وأين التكافل والتراحم، مناشدًا المشايخ بالدعوة للتراحم بين الناس، وأن يحببوا الناس في فعل الخير، بدلًا من ترهيبهم.

وأكد أننا أمام كارثة مجتمعية خطيرة بأن يكون هناك ابن نوصيه أن يكون رحيم بوالدته، أو أب نوصيه أن يكون رحيم بابنته، مستنكرًا واقعة وفاة الطفلة ندى أثناء إجراء عملية ختان الإناث لها.

واعتبر، أن إحالة الطبيب المتهم بقتل طفلة في عملية ختان الإناث بمنفلوط بأسيوط إلى الجنايات، هو عين الحقيقة، فهذه الفتاة قال عنها القرآن الكريم: " وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ"، فهذه الفتاة تم وأدها كما كان يحدث في الجاهلية، مشددًا على أن الردع مطلوب، مناشدًا بشطب هذا الطبيب وأي طبيب يقوم بعملية ختان الإناث من سجلات نقابة الأطباء.
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الكلمات المفتاحية

ختان الإناث النيابة الطفلة ندى

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