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تشيلسي ضد توتنهام 1/2 بالدوري الإنجليزي الممتاز (ديربي لندن) | شاهد ملخص وأهداف المباراة

السبت 22/فبراير/2020 - 07:38 م
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تشيلسي ضد توتنهام
تشيلسي ضد توتنهام
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تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز (ديربي لندن)

تشيلسي ضد توتنهام | حقق فريق تشيلسي فوزًا مثيرًا على ضيفه توتنهام هوتسبير، في "ديربي لندن"، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، في إطار منافسات الجولة الجولة الـ 27 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" 2020/2019.

اهداف مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري
سجل أوليفيه جيرو أول أهداف مباراة تشيلسي ضد توتنهام مبكرًا في الدقيقة 14 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف ماركوس ألونسو الهدف الثاني للبلوز في الدقيقة 48 من زمن المباراة، فيما سجل أنطونيو روديجر هدف توتنهام الوحيد بالخطأ في مرماه بالدقيقة قبل الأخيرة من زمن المباراة، لتنتهي مباراة تشيلسي ضد توتنهام بنتيجة 1/2 للبلوز.

بهذه النتيجة، رفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الانجليزي، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 40 في المركز الخامس.

تشكيل مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

وبدأ تشيلسي المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: ويلي كاباييرو.

خط الدفاع: ريس جيمس - أنطونيو روديجر - أندرياس كريستنسن - سيزار أزبيليكويتا.

خط الوسط: جورجينهو - ماتيو كوفاتشيتش - ماركوس ألونسو - روس باركلي - ميسون ماونت.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

وبدأ توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: جافيت تانجانجا - دافينسون سانشيز - توبي ألدرفيريلد - جان فيرتونجن.

خط الوسط: بن دافيس - هاري وينكس - تانجي ندومبلي - جيوفاني لو سيلسو.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - لوكاس مورا.

بالفيديو.. ملخص واهداف مباراة تشيلسي ضد توتنهام في الدوري:-

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