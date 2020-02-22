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الديهي: لقاء السيسي بمبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي خطوة كبيرة للإمام

السبت 22/فبراير/2020 - 07:38 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى اليوم بمبعوث رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس الوزراء السابق هيلا ميريام ديسالين، للحديث عن الجديد في سد النهضة، وآخر تطورات مارثوان المفاوضات في واشنطن، التي تفضي لتوقيع اتفاق تاريخي منتظر نهاية الشهر الجاري.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن المباحثات بين الرئيس السيسي، ومبعوث رئيس وزراء إثيوبيا، تمت بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وممثل مصر في المفاوضات الدائرة في واشنطن، واللواء عباس كامل، والذي له دور أصيل في هذا الملف منذ فترة طويلة.

وتابع، أن المباحثات ركزت على العلاقات بين مصر وإثيوبيا، والرئيس السيسي، أكد أن مصر لها ثوابت تاريخية في التعامل مع جيرانها ودول حوض النيل، وأن هدفنا الرئيسي هو تحقيق النهضة والتنمية الحقيقة للجميع، ونخوض المفاوضات دون التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأكد إيمان الدولة المصرية بالتعاون المثمر الصادق مع إثيوبيا، وتم استرجاع واستعراض ما تم حتى هذه اللحظة من تفاوض حول سد النهضة.

واعتبر الديهي، أن وصول ديسالين للقاهرة، ولقاءه بالرئيس السيسي، يمثل خطوة كبيرة للإمام في الاتفاق والتوافق حول سد النهضة.
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الكلمات المفتاحية

مبعوث رئيس وزراء اثيوبيا السيسي الديهي

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