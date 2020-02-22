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بهذه الطريقة صلاح عبدالله يؤيد المهرجانات الشعبية "ڤيديو"
السبت 22/فبراير/2020 - 08:02 م
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فايقة محمد عادل
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أيد الفنان صلاح عبدالله المهرجانات الشعبية وذلك من خلال نشر ڤيديو لمجموعة شباب يرقصون علي مهرجان بنت الجيران
وعلق قائلاً في كدا .. أيوه طبعاً فيه،شعب مالهُمش مالكة ودايماً هكذا، بيعيط لما يفرح كدا ويضحك في العزا
وتابع قوله شعب عسل وعسله في منتهي اللذاذة والذكاء مع عظيم اعتذاري وتقديري لصديقي وحبيبي أمير الغناء
لاق الڤيديو الكثير من الإعجابات والتعليقات من قبل متابعيه ومن أبرز التعليقات تعليق الفنانة سوسن بدر وكتبت انت اللي سكر وعسل وكل الحلويات يا صاصا
وفي سياق منفصل قدم صلاح العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية القيمة
يشار إلى أن آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله، مشاركته في بطولة فيلم "لص بغداد"، مع عدد كبير من نجوم الفن، محمد أمام، فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، احمد رزق، صلاح عبدلله، سعد المختار، محمد عبدالرحمن، بيومى فؤاد .
وعلق قائلاً في كدا .. أيوه طبعاً فيه،شعب مالهُمش مالكة ودايماً هكذا، بيعيط لما يفرح كدا ويضحك في العزا
وتابع قوله شعب عسل وعسله في منتهي اللذاذة والذكاء مع عظيم اعتذاري وتقديري لصديقي وحبيبي أمير الغناء
لاق الڤيديو الكثير من الإعجابات والتعليقات من قبل متابعيه ومن أبرز التعليقات تعليق الفنانة سوسن بدر وكتبت انت اللي سكر وعسل وكل الحلويات يا صاصا
وفي سياق منفصل قدم صلاح العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية القيمة
يشار إلى أن آخر أعمال الفنان صلاح عبدالله، مشاركته في بطولة فيلم "لص بغداد"، مع عدد كبير من نجوم الفن، محمد أمام، فتحى عبد الوهاب، أمينة خليل، احمد رزق، صلاح عبدلله، سعد المختار، محمد عبدالرحمن، بيومى فؤاد .
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