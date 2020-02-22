الديهي يناشد بشطب "شيكابالا" من الاتحاد المصري لكرة القدم



وشدد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، على أن ما قام به لاعب الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، إهانة تستوجب اتخاذ قرارات مؤلمة للجميع، وعلى الإعلام الرياضي أن يتوقف عن التهليل والدفاع عن اللاعبين، وأن نضع صورة مصر أمامنا والمخطئ يتم محاسبته بعيدًا عن الانتماء الكروي، مناشدًا بشطب اللاعب شيكابالا من الاتحاد المصري لكرة القدم.





وأعرب عن رفضه لدعوات عودة الجماهير المصرية للمدرجات، معقبًا: "أنتم لا تستحقوا أن يكون هناك جمهور في الملعب، الدولة تبني وتحارب الإرهاب، وهذه أخلاق الجمهور في الملاعب".



استنكر الإعلامي نشأت الديهي، الشجار العنيف الذي شهدته مباراة نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات، قائلًا: "إن هذه صورة سيئة لا تليق بمصر، جمهور سيئ، ولاعبين سيئين، وإدارة سيئة للاعبين"، مشيدًا بتنظيم الإمارات للمباراة.