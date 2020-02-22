بالفيديو.. وصلة رقص لشيما الحاج بفستان سعاد حسني على أنغام "بنت الجيران"

نشرت الممثلة شيما الحاج فيديو جديد لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وكانت في الفيديو ترتدي فستان أبيض به نقشات على شكل دوائر سوداء، وقبعة بيضاء وبها شريط يوجد به نفس نقشات الفستان، وكانت تسوق السيارة وترقص على أغنية "بنت الجيران" للمطرب المهرجانات الشعبي حسن شاكوش، وكان ستايل لبسها نفس ستايل الفنانة سعاد حسني.وعلقت على الفيديو قائلة:"حب نفسك وأعشقها" ونال الفيديو على إعجابات الكثير وتفاعل الجمهور عليه فكتب أحدهم:"قمر وحلوة وجميلة بحبك موت يا قلبي"، وقال معجب آخر:"العروسة المنتظرة" ، وعلق آخر:"جميلة".عاشت شيما في سوريا لفترة طويلة، فهي من أصل سوريا وجدتها من الأب سورسة الأصل، لكنها حصلت على الجنسية المصرية، حصلت على بكالوريوس إعلام من جامعة دمشق درست فى جامعة دمشق، وعملت بالتمثيل وكان أعمل عمل سينمائي لها فيلم "سالم أبو أخته" مع محمد رجب، وكانت تجسد دور الراقصة .احتفلت الفنانة شيما الحاج بخطوبتها منذ أيام قليلة على رجل أعمال في منزلها بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.