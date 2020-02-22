بث مباشر live.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد KSA SPORT في الدوري السعودي الآن (تغطية مباشرة)
يستعد ملعب محيط
الرعب فتح أبوابه على مصراعيه ، لاستقبال الكلاسيكو المنتظر بين الهلال والاتحاد في
إطار منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورغم الفوارق الفنية الكبيرة بين الهلال والاتحاد ، نظرا لترتيب الفريقين في الجدول ، إلا ان المباراة المنتظرة تُعد من أهم كلاسيكيات الكرة العربية والسعودية ، كون يجمعهم لقاءات تاريخية حضرت في أذهان المتابعين.
الهلال بقيادة
مدربه الروماني ، رازفان لوشيسكو ، يتطلع لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية للتشبث أكثر
بصدارة جدول الدوري ، حيث يمتلك 41 نقطة ، بفارق 3 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه النصر
، صاحب 38 نقطة.
وعلى الجانب الآخر
، يحتل الاتحاد قبل مواجهة الهلال ، المركز 13 برصيد 19 نقطة ، بفارق 7 نقاط كاملة
عن متزيل جدول الترتيب ، الفتح، صاحب 12 نقطة.
ويأمل الاتحاد
بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي ، وضع
حدا لهيمنة الهلال ، على آخر 9 مواجهات بينهما ، حيث نجح رجال لوشيسكو في الفوز بـ"
6 مواجهات " مقابل تعادلا سويا 3 مرات فقط.
وستنطلق المباراة
مساء غد السبت في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة على ان تذاع عبر القنوات الرياضية
السعودية الأولى والثانية بنظام HD ، وسيتناول التعليق على المباراة كل من:" فارس
عوض وعبدالله الحربي".