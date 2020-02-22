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بث مباشر live.. مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد KSA SPORT في الدوري السعودي الآن (تغطية مباشرة)

السبت 22/فبراير/2020 - 07:14 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستعد ملعب محيط الرعب فتح أبوابه على مصراعيه ، لاستقبال الكلاسيكو المنتظر بين الهلال والاتحاد في إطار منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

ورغم الفوارق الفنية الكبيرة بين الهلال والاتحاد ، نظرا لترتيب الفريقين في الجدول ، إلا ان المباراة المنتظرة تُعد من أهم كلاسيكيات الكرة العربية والسعودية ، كون يجمعهم لقاءات تاريخية حضرت في أذهان المتابعين.

 

الهلال بقيادة مدربه الروماني ، رازفان لوشيسكو ، يتطلع لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية للتشبث أكثر بصدارة جدول الدوري ، حيث يمتلك 41 نقطة ، بفارق 3 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه النصر ، صاحب 38 نقطة.

 

 

وعلى الجانب الآخر ، يحتل الاتحاد قبل مواجهة الهلال ، المركز 13 برصيد 19 نقطة ، بفارق 7 نقاط كاملة عن متزيل جدول الترتيب ، الفتح، صاحب 12 نقطة.

 

ويأمل الاتحاد بقيادة مدربه البرازيلي فابيو كاريلي ،  وضع حدا لهيمنة الهلال ، على آخر 9 مواجهات بينهما ، حيث نجح رجال لوشيسكو في الفوز بـ" 6 مواجهات " مقابل تعادلا سويا 3 مرات فقط.

 

وستنطلق المباراة مساء غد السبت في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة على ان تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية الأولى والثانية  بنظام  HD ، وسيتناول التعليق على المباراة كل من:" فارس عوض وعبدالله الحربي".

الهلال و الاتحاد الساعة 7.30 علي قناة 7
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