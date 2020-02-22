Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصحة السورية تؤكد: لم نسجل أي إصابة بـ"كورونا" في البلاد

السبت 22/فبراير/2020 - 06:52 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة الصحة السروية، مساء اليوم السبت، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في البلاد حتى تاريخ اليوم.

هذا وقال المكتب الإعلامي بالوزارة السورية في بيان له، ردًا على ما تتداوله بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إصابات بفيروس "كورونا": إن "وزارة الصحة تؤكد على أن الأخبار بخصوص مستجدات هذا المرض في سوريا، سوف تنشرها الوزارة عبر الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، علمًا أنه لم تسجل أي إصابة بالفيروس في سوريا حتى اليوم"، وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وذكر البيان أن الفرق المتخصصة التابعة لوزارة الصحة تعمل على مدار الساعة في الترصد والتقصي الوبائي لهذا المرض، وفقًا للوائح الصحية الدولية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية.

وكانت وزارة الصحة السورية، قد جهزت مؤخرا، المخبر المرجعي بالوزارة بكل وسائل التشخيص المتعلقة بفيروس كورونا الجديد للكشف عن أي حالة مشتبه بها مع مواصلتها تطبيق إجراءاتها الصحية المشددة على المعابر الحدودية وفي المطارات؛ حيث يتم قياس درجات الحرارة للقادمين إلى سوريا وإجراء الفحوص اللازمة للحالات المشتبه بها ولا سيما القادمين من الصين وشرق آسيا؛ حيث تتم تعبئة استمارة خاصة بأسمائهم ومكان إقامتهم ومتابعة حالاتهم الصحية خلال 14 يوماً وهي مدة حضانة الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا سوريا الصحة السورية

أخبار تهمك

تشمل بادجي.. "الانضباط" تستقر على عقوبات نارية لنجوم الأهلي والزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يغلظ عقوبة كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إيقاف حبس شقيقة الفنان أحمد فلوكس والسبب صادم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أنباء عن تأجيل قمة الأهلي والزمالك "لدواع أمنية"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتوصل لاتفاق مع وليد سليمان لتجديد عقده لمدة موسم

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

منذ ساعة و 24 دقيقة

رئيس الزمالك لاتحاد الكرة: "لو السما اتطبقت على الأرض لن أخوض مباراة الأهلي"

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

منذ 41 دقيقة

تعليق ناري من فرج عامر على أحداث الشغب في مباراة السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

منذ ساعة و 26 دقيقة

شريف إكرامي لـ"كهربا": "هذه ليست مبادئ الأهلي".. ورد قوي من فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يصر على موقفه بشأن القمة ولجنة الانضباط تستعد لإصدار قرارات السوبر

منذ حوالي 8 ساعات

حقيقة إيقاف كهربا في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على عقوبة كهربا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الصحة السورية: اتخذنا إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس "كورونا"

تعرف على أعراض الإصابة بفيروس "كورونا"

بريطانيا تعلن ظهور أول إصابة بفيروس "كورونا" في لندن

وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا في تايوان

عاجل.. الصحة الإماراتية تعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:43 م

"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

رسالة قوية من فايلر لنجم الأهلي بعد ضياع السوبر

05:59 م

تعليق ناري من أحمد حسن على أحداث مباراة السوبر المصري

06:01 م

الكشف عن أخر تطورات إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ببطولة الدوري المصري

04:21 م

عاجل.. تفاصيل تقرير حكم مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

02:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status