عاجل.. فرمان ناري من فايلر قبل موقعة صن داونز

قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إغلاق التدريبات الجماعية للفريق الأحمر حتى مباراة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسع والعشرين من الشهر الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار المدرب السويسري بإغلاق التدريبات الجماعية للفريق الأحمر لفرض حالة من التركيز على اللاعبين خاصة وأن الفريق مقبل على موجهات هامة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك الاثنين المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.