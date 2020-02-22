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أول تعليق من راكيتيتش بعد فوز برشلونة على إيبار بالليجا

السبت 22/فبراير/2020 - 07:10 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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عبر الكراوتي إيفان راكيتيتش متوسط ميدان برشلونة عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه الكاسح على ضيفه إيبار بخمسة أهداف دون رد في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".

 

راكيتيتش قال عقب نهاية المباراة :"اليوم قدمنا مباراة كبيرة وممتعة، عملنا بجد، لأن اللعب ضد إيبار صعب لأنهم يضغطون كثيرًا".

 

وأضاف :"ميسي اليوم نجح في تسجيل سوبر هاتريك، ومن المهم أن يكون في أفضل حالاته".

 

وتابع :"برايثوايت لاعب قوي ويدخل في عمق الهجوم وهذا ما نحتاجه، وهذا يضيف لنا الكثير، ومشاركته اليوم أمر رائع".

 

وأوضح :"الالتحامات تحدث في كرة القدم، ولكن في النهاية نتعانق مع لاعب الخصم ونتمنى لبعض حظ أوفر".

 

وأتم :"‏كل شخص له حرية الرأي، واليوم شعرنا بالدعم من جماهير الكامب نو، واليوم مهم بالنسبة لنا، وشعرنا بدعم كبير من الجماهير، ونريد أن نمضي قدمًا".

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