'المصورين الصحفيين' توافق على اللائحة التنفيذية الجديدة وتبدأ الانتخابات

وافق أعضاء الجمعية العمومية لشُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، على اللائحة التتفيذية الجديدة، بموافقة أغلب الأعضاء، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشُعبة.



وأعلن محمود كامل المُشرف على الشُعب والروابط بالنقابة، بدء التصويت بانتخابات المكتب التنفيذي للشُعبة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لجمعيتها العمومية العادية، بحضور 30 عضو من أعضائها.



ويختار الأعضاء مقررًا للشُعبة، و4 أعضاء للمكتب التنفيذي، من أصل 5 تقدموا للترشح، على أن تنعقد انتخابات داخلية لاختيار نائب مقرر الشُعبة.



ويكتمل النصاب القانوني للشُعبة، وفقًا لقانون النقابة ولائحة الشُعب والروابط، بحضور 25%+ 1 من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت، وهم 26 عضوًا، من أصل 99 عضو.



ودعت الشُعبة أعضائها للحضور، اليوم، بعد أن أصبحت مُهددة بالتجميد حال عدم اكتمال النصاب القانوني لجمعيتها العمومية، وانعقاد الانتخابات بعد تأجيلها للمرة الثالثة.