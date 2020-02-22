أستون فيلا يسقط أمام ساوثهامبتون.. وبيرنلي يهزم بورنموث في البريميرليج

حقق فريق ساوثهامبتون فوزا صعبا على فريق استون فيلا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الساوث ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وفي إطار نفس الجولة أيضا نجح فريق كريستال بالاس في تحقيق الفوز على فريق نيوكاسل يونايتد بنتيجة هدف نظيف على ملعب السيلهرست بارك.





وجاءت النتيجة الأكبر حتى الآن في الجولة بفوز فريق بيرنلي على فريق بورنموث بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وتعادل فريق شيفيلد يونايتد مع برايتون بنتيجة هدف لكل فريق.





وسوف يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على فريق ليستر بعد قليل على ملعب الكينج باور.