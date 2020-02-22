موعد مباراة برشلونة المقبلة | مواعيد مباريات برشلونة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بقيادة كيكي سيتين المدير الفني، في تحقيق الفوز على إيبار بخماسية دون رد، بالدوري الإسباني.





وأقيمت مباراة برشلونة ضد إيبار، مساء اليوم السبت 22 فبراير الجاري، على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الليجا.





واستطاع الأرجنتيني ليونيل ميسي في قيادة البلوجرانا للفوز بعدما أحرز أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، كانت بالدقائق 14، 37، 40، 87، فيما أضاف أرثر الهدف الخامس بالدقيقة 89 من اللقاء.





وبتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 55 نقطة في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، انتظارًا لمباراة ريال مدريد ضد ليفانتي، لحساب نفس الجولة.





ويرصد "الفجر الرياضي" موعد مباراة برشلونة المقبلة عقب الفوز على إيبار من خلال التقرير الآتي:-





يحل برشلونة ضيفًا على نابولي الإيطالي، مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سان سيرو، في ذهاب دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا.





وتُقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.