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سوبر هاتريك ميسي يقود برشلونة لسحق إيبار بالخمسة في الدوري الإسباني

السبت 22/فبراير/2020 - 06:56 م
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ميسي
ميسي
عبدالقادر عرابي
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قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوز على إيبار بخماسية دون رد، في اللقاء الذي جمعهما بملعب كامب نو، لحساب الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وتكفل الليو بتسجيل رباعية فريقه فريقة في الدقائق 14 و37 و40 من شوط المباراة الأول، و86 من شوط المباراة الثاني، بينما سجل الخامس أرثر ميلو في الدقيقة 89.

شهد شوط المباراة الأول ضغطاً متواصلاً من برشلونة من أجل حسم المباراة مبكراً، وهو ما تحقق في الدقيقة 14 بواسطة ميسي، الذي إستغل تمريرة زميله إيفان راكيتيتش، ليسجل الهدف الأول.

واصل الفريق الكتالوني ضغطه، وأضاف الليو ثاني أهداف المباراة في الدقيقة 37 من تمريرة أرتورو فيدال، ليبصم ميسي على ثاني أهدافه الشخصية.

وقبل أن يستفيق لاعبو إيبار من صدمة الهدف الثاني، سجل ميسي الهاتريك في الدقيقة 40، لينهي ميسي الأمور تماماً في الشوط الأول لمصلحة برشلونة.

في الشوط الثاني، هدأت الأمور نسبياً، في ظل رغبة برشلونة في تهدئة نسق اللعب، إستعداداً للمواجهة المرتقبة ضد نابولي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

إشترك الدانماركي مارتن برايثوايت الصفقة الجديدة لبرشلونة في الدقيقة 72، بدلاً من الفرنسي أنطوان جريزمان.
وقدم برايثوايت تمريرة الهدف الرابع لميسي في الدقيقة 86، ليسجل ميسي الـ"سوبر هاتريك" بتسجيله رباعية فريقه خلال المباراة، قبل أن يختتم أرثر الخماسية في الدقيقة 89.

مرت الدقائق المتبقية من المباراة دون جديد، ليفوز برشلونة بخماسية دون رد، كفلت له الصدارة المؤقتة للدوري برصيد 55 نقطة، قبل مواجهة ريال مدريد مع ليفانتي مساء اليوم، فيما تجمد رصيد إيبار عند النقطة 24 ويتراجع للمركز السابع عشر.

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