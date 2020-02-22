بالأدلة.. خالد الجندي يوضح حكم تربية الكلاب في المنزل

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشون الإسلامية، إنه لا يجوز اصطحاب الكلب في المكان الذي يعيش فيه المسلم، معقبًا: "ما ينفعش يجتمع في بيت واحد إنسان وكلب، وما ينفعش يجتمع على سرير واحد إنسان وكلب، وتربية الكلاب داخل البيوت مخالف لرأي جمهور الفقهاء"



وتابع "الجندي"، خلال تقدميه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن أغرب قضية سمع عنها، هي قيام امرأة برفع قضية خلع، لأن زوجها يفضل النوم في حضن الكلب، متابعًا: "ده زمن عجيب، يا جدع".



ولفت إلى أن هناك امرأة من المشاهير تتحدث بأنها لا تنام إلا في وسط الكلاب، مستطرًدا: "ربنا يعفينا ويعافيكم، هذا أمر غير مقبول شرعًا على الإطلاق".



وأشار الجندي إلى أن قوله تعالى: "وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ"، دليل على عدم جواز أن يجلس الكلب مع المسلم في بيت واحد، لافتًا إلى أن معنى بسيط هو جلوس الكلب على عتبة الباب.

