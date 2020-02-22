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أول تعليق من "حقوق الطفل" على فتوى الأزهر بشأن "ختان الإناث"

السبت 22/فبراير/2020 - 06:53 م
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المجلس القومي للأمومة والطفولة
المجلس القومي للأمومة والطفولة
عمرو الشامي
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قال صبري عبدالمنعم، مقرر حقوق الطفل بكفرالشيخ، أن فتوى مجمع البحوث الإسلامية التابعة للأزهر الشريف بخصوص بيان أن "ختان الإناث" ليس من الدين ولم ينص عليه الشرع، جاء متأخره للغاية وارتكاب آلاف الجرائم من مثل هذا النوع في حق الفتيات بحجة العفة والطهارة وكله تحت جناح الشرع.

وأضاف مقرر حقوق الطفل بكفر الشيخ، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن المجلس القومي للأمومة والطفولة كان ومازال رائدا في مكافحة مثل هذه الجرائم البغيضه وانتبه لأضرارها مبكرًا، لذلك فهو يثمن فتوى الأزهر في هذا الصدد، بعدما أوضح في فتواه أنها ليست من الدين في شئ، بل تسبب أضرار نفسية وجسدية للفتاة.

وكان مجمع البحوث الإسلامية التابعة لمشيخة الأزهر الشريف، قد أصدر فتوي يؤكد فيها أن ختان الإناث فيه ضرر كبير تلحق بشخصية الفتاة وتؤثر علي حياتها الأسرية بعد الزواج بشكل خاص مما ينعكس سلبا علي المجتمع، بل يجب معاقبة من يقوم بذلك.



أول تعليق من "حقوق الطفل" على فتوى الأزهر بشأن "ختان الإناث"
أول تعليق من "حقوق الطفل" على فتوى الأزهر بشأن "ختان الإناث"
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الكلمات المفتاحية

مصر كفر الشيخ ختان الاناث المجلس القومي للأمومة والطفولة اخبار

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