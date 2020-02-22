الرئيس التركي: قضية إدلب مهمة بقدر أهمية منطقة نبع السلام وعفرين





قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، إن "قضية مدينة إدلب السورية مهمة جدًا بقدر أهمية عفرين ومنطقة نبع السلام"، لافتًا إلى أنه عبر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضوح عن إصرار بلاده في هذا الموضوع".





وأضاف أردوغان: أن "إدلب ستنعم بالسلام كما نعمت المناطق التي كانت تسرح فيها عناصر بي كا كا المجرمون".





وأعلن عن عزمه عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم 5 مارس المقبل لبحث مسألة مدينة إدلب السورية.





هذا وتأزم الوضع في إدلب، يوم الخميس الماضي؛ حيث نفذ مسلحون مدعومون من تركيا، وبغطاء من المدفعية التركية، هجومًا على مواقع الجيش السوري، استطاعوا خلاله خرق خطوط دفاعه على مسار قميناس - النيرب.





وقامت مقاتلات "سو 24" الروسية بتدمير دبابة و6 مدرعات و5 عربات رباعية الدفع تابعة لمسلحين اقتحموا مواقع للجيش السوري في محافظة إدلب السورية. وفقا لوزارة الدفاع الروسية، ما سمح للجيش السوري بصد الهجوم وإيقاع خسائر بالمهاجمين.



