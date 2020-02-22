عمرو سعد يشارك في تخريج الدفعة الأولي من مشروع التعليم الترفيهي بالسعودية

حرص عمرو سعد، علي التواجد بالعاصمة السعودية الرياض للمشاركة في حفل تخريج الدفعة الأولي من مشروع التعليم الترفيهي الذي يحمل اسم " Edutain"و تتبناه mbc الامل ، وكل المشاركين فيه من السعوديين.

وقام عمرو بتكريم الخريجين الذين حصلوا علي دورات تدريبية وورش في الإخراج وكتابة السيناريو والتمثيل مع كبار صناع الفن في العالم، ومن بينهم مدربة التمثيل المصرية مروة جبريل.