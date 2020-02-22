البنك الأهلي يؤدي مرانه الأخير بملعب قنا استعدادا للألومنيوم



انهي لاعبو فريق الكرة بنادي البنك الأهلي، تدريبهم الاخير ، بملعب نادي قنا الرياضي، استعداد لمباراة الأحد أمام نظيره فريق نادي الألومنيوم، التي تأتي ضمن مواجهات الجولة 16 للمجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني.



وظهر التركيز الشديد علي لاعبي الفريق، وعقب نهاية التدريب حرص الجهاز الفني بقيادة المدير الفني عيد مرازيق علي الاجتماع باللاعبين، وتعاهد الجميع علي بذل الجهد المضاعف من أجل حصد النقاط الثلاثة، والحفاظ على صدارة المجموعة.



يدخل فريق البنك الأهلي مباراة الغد، وهو في المركز الأول، برصيد32 نقطة، ويسعي لتحقيق الفوز ومواصلة تربعه على قمة المجموعة الأولى.



فيما يدخل الألومنيوم اللقاء وهو في المركز الثالث، برصيد29 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز وإيقاف قطار البنك الأهلي، وتخطيه في ترتيب جدول المجموعة.



يذكر ان نتيجة مباراة الدور الأول انتهت بفوز فريق نادي البنك الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي شهدت مشاحنات واشتباكات بين لاعبي وجهاز فني الفريقين.