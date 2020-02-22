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الأردنية مكادي نحاس تغنى في مسرح الشمس.. 11 مارس

السبت 22/فبراير/2020 - 06:43 م
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مكادي نحاس
مكادي نحاس
أحمد رمضان متولي
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تستعد المطربة الأردنية مكادي نحاس لافتتاح انطلاقتها الغنائية لعام 2020 من قلب موطنها الأردن، عبر حفل موسيقي ضخم يحتضنه مسرح الشمس في قلب العاصمة عمان، وذلك فى تمام السابعة والنصف مساء الأربعاء 11 مارس.

 

وقررت مكادي أن تكون الأردن أولى محطات جولتها الغنائية العالمية لهذا العام، والتى تتوسطها بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع ألبومها الجديد، الذي يعيدها للساحة الفنية بد غياب 6 سنوات منذ آخر ألبوماتها "نور"، وقررت تقديم العرض اللايف الأول لأولى أغنيات الألبوم المنتظر "مهرة" أمام جمهورها الأردني في عمان، واختارت أن تكون الحفلة "مميزة" عبر اعتمادها على "تيمة مسرحية" غير معتادة تحت مسمى "نور لي هالعتمة"، وهو ما سيتبين من ديكور وشكل المسرح نفسه مع مزج الأغنيات بلمسة من العروض المسرحية.

 

مكادي نحاس، مغنية وملحنة وكاتبة أغاني من أيقونات الموسيقي الأردنية وتمتد رحلتها الفنية لأكثر من عشرين سنة، نتاجها خمسة ألبومات، أولها "كان ياما كان" الذي خاضت خلاله مغامرة التغني باللهجة العراقية في مطلع الألفينات، وأتبعته بألبوم "خلخال غاصت به في عوالم موسيقى بلاد الشام من لبنان والأردن وسوريا وجسدت فيه رؤية مشروعها الموسيقي كملحنة وكاتبة أغاني، ومن بعدها غنت للأطفال ألبومها الثالث "جوا الأحلام"، ومن ثم اختتمت رحلة ألبوماتها مع "نور" برفقة مقام للإنتاج، منذ 6 سنوات، وتجهز حاليًا لإطلاق ألبومها الجديد.

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