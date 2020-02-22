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قنا يفوز على قوص وخسارة مركز شباب سوهاج بالقسم الثالث

السبت 22/فبراير/2020 - 06:43 م
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بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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اختتمت اليوم السبت، مواجهات الجولة الثامنة عشر للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، والتي أسفرت نتائجها عن فوز فريق نادي قنا، بقيادة محمود إبراهيم المدير الفني للفريق، على نظيرة فريق نادي قوص، بهدفين مقابل هدف، ليواصل فريق قنا الانتصارات والحفاظ على صدارة المجموعة، بعد وصولة للنقطة44، فيما تجمد رصيد نادي قوص عند النقطة 10 متزيلا جدول المجموعة.

وفي المباراة الثانية، فصل التعادل الايجابي بهدف لكل فريق، مباراة نادي اخميم، أمام نادي المراغة، ليرفع فريق اخميم رصيده للنقطة 21، فيما وصل فريق نادي المراغة للنقطة23.

وواصل فريق شبان المراغة، زحفه نحو الصدارة ونجح في تحقيق الفوز على فريق نادي مكة المكرمة، بثنائية نظيفة، ليرفع رصيده للنقطة 39 بالمركز الثاني، فيما تجمد رصيد مكة المكرمة عند النقطة12 بالمركز العاشر.

وعلى ملعب مركز شباب سوهاج، يخسر صاحب الأرض أمام نادي البداري، بهدفين مقابل هدف، ليتجمد رصيده عندالنقطة 26 بالمركز السادس، فيما رفع فريق البداري رصيده عند النقطة 33بالمركز الرابع.

ونجح فريق مركز شباب البلينا، في تحقيق فوز هام خارج الديار على نظيره فريق نادي اهلي المنشأة، بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده للنقطة 26 بالمركز الخامس، فيما تجمد رصيد اهلي المنشاة عند15 بالمركز التاسع.

وواصل فريق نادي قفط انتصاراته ونجح في تحقيق فوز كبير على نظبره نجوع مازن، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاخير، ليرفع نادي قفط للنقطة37، فيما تجمد نجوع مازن عند 10 نقاط، بالمركز الحادي عشر.

1_قنا 44 نقطة
2_شبان المراغة 39 نقطة
3_قفط 37 نقطة
4_البداري 33 نقطة
5_شباب البلينا 26 نقطة
6_شباب سوهاج 26 نقطة
7_نادي المراغة23 نقطة
8_ اخميم 21 نقطة
9_ اهلي المنشاة 15 نقطة
10_مكة المكرمة 13 نقطة
11_نجوع مازن 10 نقاط
12_ قوص 10 نقاط
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