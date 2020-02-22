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"الجندي": على النيابة تحويل من يُفتوا بوجوب ختان الإناث للجنايات

السبت 22/فبراير/2020 - 06:43 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للسياحة، إن أي أب يقوم بختان ابنته يعرض حياتها للخطر، ويعتدي على أنوثتها، لذلك قامت النيابة بتحويل 3 آباء إلى الجنايات بسبب قيامهم بختان بناتهم.

وتابع "الجندي"، خلال تقدميه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت: "الأهم من ذلك، على النيابة أن تحول الشيوخ الذين أفتوا بأن ختان الإناث واجب إلى الجنايات، لأن هذا تحريض على مخالفة القانون".

وتابع، أن لا يجوز أن يقوم داعية ديني بمخالفة القانون من خلال إجازة ختان الإناث، وكذلك لا يجوز أن يتيح الداعية الديني أن يفتي بوقوع الطلاق الشفوي، إذا كان القانون يمنعه.
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الكلمات المفتاحية

فتاوى ختان الاناث النيابة الجندي الجنايات

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