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ماذا قالت رئيسة التلفزيون المصري على استضافة محمد رمضان مع الإبراشي؟!

السبت 22/فبراير/2020 - 06:39 م
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بوابة الفجر
الفجر الفني
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رحبت نائلة فاروق رئيسة التليفزيون المصري، بتواجد الفنان محمد رمضان ضيفا على التليفزيون المصري، في أولى حلقات برنامج "التاسعة" والذي سيقدمه الإعلامي وائل الإبراشي الليلة في الإنطلاقة الأولي للبرنامج.

 

وقالت نائلة، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الفنان محمد رمضان يتمتع بشعبية جارفة، وأن استضافته على شاشة التليفزيون المصرى مكسب جماهيرى كبير ويأتي فى إطار دعم الفن المصرى.

 

وأضافت نائلة، بأن محمد رمضان ابننا – حسب وصفها .

 

 

على صعيد أخر، قدم المحامي أيمن محفوظ، شكوى للمجلس الأعلى للإعلام طالب فيها بمنع ظهور الفنان محمد رمضان ومطربي المهرجانات في الفضائيات والصحف.

 

وأكد "محفوظ" في بلاغه أن القانون 35 لسنة 1978 نص على أن أموال نقابة الموسيقيين هي أموال عامة، ووضع عقوبة الحبس على مخالفة قرار المنع، وأن ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني الملزم لجميع الإعلاميين، وبالتبعية لكافه الوسائل الإعلامية.

 

وطالب محفوظ، في بلاغه بمنع استضافة محمد رمضان ومطربي المهرجانات بالقنوات الفضائية ونشر تصريحات لهم بالصحف والمواقع دون الأخبار التي تستلزم العمل الصحفي.

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