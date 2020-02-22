شُعبة المصورين الصحفيين تقترح إنشاء مظلة حماية للزملاء غير النقابين

اقترح أعضاء الجمعية العمومية لشُعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين، أن تضم الشُعبة في عضويتها بـ"الانتساب" الزملاء المصورين الصحفيين من غير أعضاء النقابة، وذلك لتوفير الأمان والحماية لهم، نظرًا لما يتعرضون له من مخاطر خلال تأدية مهام عملهم.





وقال محمود كامل عضو مجلس النقابة والمشرف على الشُعب والروابط، إن ذلك غير قانوني، ويخالف قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، والذي اشترط أن يكون عضو الشُعبة عضوًا بالجمعية العمومية للنقابة.





واقترح مجدي إبراهيم رئيس الشُعبة، أن يوفر مجلسها التنفيذي الدورات التدريبية للأعضاء وغير الأعضاء أيضًا، ولكن بشرط أن تكون الأولولية للأعضاء، بالإضافة أن تكون المسابقات للأعضاء وغير الأعضاء أيضًا.





جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للشُعبة، اليوم، ومناقشة لائحة جديدة للشُعبة، بعد أن وافق الأعضاء على ميزانية العامين الماضيين، بأغلب الحضور، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بحضور 30 عضو.





ويكتمل النصاب القانوني للشُعبة، وفقًا لقانون النقابة ولائحة الشُعب والروابط، بحضور 25%+ 1 من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت، وهم 26 عضوًا، من أصل 99 عضو.



