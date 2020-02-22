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الصاعد محمد حمزة يحرج بطل العالم ويودع دور الـ16 بكأس العالم للشيش في اللحظات الأخيرة

السبت 22/فبراير/2020 - 06:37 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أحرج اللاعب الشاب الصاعد محمد حمزة  19 عاما نظيره المصنف الاول عالميا الايطالى اليسيو فوكونى 30 عاما فى مباراتهما معا بدور  ال 32'لبطولة كأس العالم لسلاح الشيش رجال والمقامة حاليا بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

ورغم خسارة حمزة بسبب عامل الخبرة الا انه كان اكثر من ند للبطل العالمى الايطالى فوكونى المصنف الاول عالميا وقدم مستوى مميز وانهزم بفارق اربع نقاط حيث انتهت المواجهة لصالح الازورى 15/ 11 .

وتفوق فوكونى فى البداية ووسع الفارق حتى بلغ 6 نقاط ولكن تماسك حمزة وعاد للقاء وقلص الفارق الى نقطتين فقط لكن خبرة فوكونى حسمت المواجهة لصالحه فى النهاية .

فى الوقت نفسه ودع بطلنا الأوليمبي علاء ابو القاسم منافسات دور ال 16 للبطولة ذاتها فى اللحظات الاخيرة بعدما خسر امام لاعب هونج كونج ريان شون 15 /13 حيث ظلت النتيجة معلقة بين اللاعبين ضربة هنا واخرى هناك الى ان حالف التوفيق شون وحسمها لصالحه .

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