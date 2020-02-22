أردوغان يعلن عن قمة رباعية في 5 مارس لبحث مسألة الأزمة السورية





أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم السبت، أنه سيلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، و الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 5 مارس المقبل؛ لمناقشة الوضع في مدينة إدلب السورية، وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".





وستعقد قمة رباعية حول إدلب يوم 5 مارس القادم، تجمع الرئيس التركي أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حسب ما أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.





وقال أردوغان: إن "قضية إدلب مهمة بقدر أهمية عفرين ومنطقة نبع السلام"، مؤكدًا على أنه عبر للرئيس بوتين بوضوح عن إصرار أنقرة في هذا الموضوع.





وأعلن أن بلاده خارطة الطريق التي ستتبعها التي ستتبعها في محافظة إدلب السورية، التي شهدت مؤخرا اشتباكات بين القوات التركية المنتشرة هناك، وقوات الجيش السوري.





وقال: إنه "أجرى اتصالات هاتفية ، يوم أمس الجمعة، مع نظيريه الفرنسي، والروسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل".





وشهد الوضع في ريف مدينة إدلب الجنوبي الشرقي، يوم الخميس الماضي، تصعيدًا خطيرًا، مع شن مسلحين موالين لأنقرة، وبغطاء نيران المدفعية التركية، هجومًا على مواقع الجيش السوري، الذي تتهمه تركيا باستهداف المدنيين وخرق بنود المذكرة التركية الروسية حول منطقة خفض التصعيد.



