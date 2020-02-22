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التشكيل الرسمي لقمة مانشستر سيتي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

السبت 22/فبراير/2020 - 06:34 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ليستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الكينج باور ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : ايدرسون.
خط الدفاع : والكر - لابورت - فيرناندينيو - ميندي.
خط الوسط : رودري - جوندوجان - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا - رياض محرز.
خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

وكان قد حقق فريق مانشستر فوزا هاما على فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

بينما جاءت التشكيلة الأساسية لفريق ليستر سيتي :-
شمايكل - سويونشو - ايفنز - ريكاردو بيريرا - تشيلويل - ماديسون - تيليمانياس - جيمي فاردي - برايت - ايناتشو - فوكس.

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